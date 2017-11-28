Подразделение ВСУ может войти в НАТО

В 2020 году спецслужб Вооруженных Сил Украины могут присоединиться к Североатлантическому альянсу. Как передает replyua.net, такое заявление озвучила представитель парламентского комитета по вопросам обороны и национальной безопасности Ирина Фриз, также возглавляющая украинскую делегацию в ПА НАТО. Депутат подчеркнула, что соответствующую информацию сообщил военный представитель Украины в НАТО, генерал-лейтенант Владимир Аскаров.
«В представительстве Альянса также констатировали факт прогресса в развитии Сил специальных операций ВСУ. Будем надеяться, что нам удастся сохранить темпы развития, что даст возможность за два года интегрировать этот род сил в оперативные силы Альянса» — добавила Фриз.
Во время заседания межпарламентского совета Украина-НАТО представители украинской делегации представили доклад «Российские взрывные информационно-психологические операции в социальных медиа». В документе речь идет о том, как Россия через сотни тысяч аккаунтов занимается поощрением сепаратизма и вмешивается в выборы других государств.