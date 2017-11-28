Марчук: Я не вижу быстрого решения вопроса о введении на Донбасс миротворцев

По мнению представителя Украины, в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы Евгения Марчука, быстро решить вопрос о введении на Донбасс миротворцев не получится, передает replyua.net со ссылкой на «Интерфакс-Украина». Политик утверждает, что участниками переговоров не должны быть представители самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР». «Напрямую эти переговоры невозможны, так как именно этого добивается Россия. Там охотно примут это под эгидой того, что на Донбассе внутренний конфликт», - пояснил Марчук.
Также украинский представитель добавил, что боевики не принимают тех или иных решений, а если они будут восприниматься как полноценный переговорщик, у России появятся причины говорить, что боевые действия на востоке Украины – внутренний гражданский конфликт.
Напомним, что 20 сентября глава украинского государства Петр Порошенко озвучил свою точку зрения относительно миротворческой миссии на Донбассе в ходе выступления сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. При этом 10 числа текущего месяца глава МИД Украины Павел Климкин сообщил, что процесс разработки проекта резолюции по поводу миротворческой миссии ООН на Донбассе сейчас уже на финальной стадии.