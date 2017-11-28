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Киев и Тбилиси подписали важный договор в обход России

Киев и Тбилиси подписали важный договор в обход России
Между Украиной и Грузией удалось достигнуть договоренностей о поставках товаров паромами в обход России. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью «Громадського радіо» рассказала Наталья Микольская, занимающая должность заместителя главы Министерства экономического развития и торговли.

«Для нашей страны очень важное значение играет восстановление прежде всего объема торговли, который у нас был с Грузией до того, как Москва начала торговую и военную агрессию. В действительности с исторической точки зрения получалось так, что из украинской территории в Грузию товар перевозился по железнодорожному сообщению через территорию России», - рассказала чиновница.

Кроме того, Микольская добавила, что для Киева было бы хорошо, если бы паромное сообщение не только действовало, но также давало конкурентный тариф стране. «На сегодняшний день показатель подорожания украинских товаров, и доставка их в Казахстан колеблется в пределах от 30 до 60%, из-за чего искажается наша конкурентная цена. Заместитель министра подчеркнула, что переговоры о паромном сообщении проводились как на уровне глав правительств, так и профильных ведомств.
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