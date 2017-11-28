СМИ: в «Самопомочи» показали, как выгляди 4-миллиардная «Стена» Яценюка

Как информирует replyua.net, в своем посте депутат написала: «Яма, которая стоит четыре миллиарда гривен. Той самой «Стеной», которая должна нас защищать от агрессии Российской Федерации, оказался простой ров, протяженностью несколько десятков километров, на украинско-российской границе с зелененькой сеточкой. Для тех, кто забыл, напомню, что речь идет о Европейском Вале – «стратегической фортификационном проекте» Арсения Яценюка, на котором он делал пиар целый год. Примечательно, что проект находится в стадии строительства, а средства из госбюджета продолжают тратиться на эпический Вал!».
Кроме того парламентарий подчеркнула, что военнослужащие ВСУ на сегодняшний день «продолжают ездить на устаревшей технике, ведь якобы денег в бюджете для их замены просто нет».