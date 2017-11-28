«Не все так сталося, як гадалося»: Росія «кинула» втікачів з Донбассу і видворяє їх з країни

Міграційні органи Російської Федерації неохоче дають тимчасовий притулок переселенцям з Донбасу і відмовляють навіть терористам, які приїхали безпосередньо з «ЛДНР». Про це повідомляє «Дождь», посилаючись на розповіді російських правозахисників,



Так, несподівану статистку озвучила голова комітету «Громадське сприяння» Світлана Ганнушкіна. За її даними, реально статус біженця в Росії мають всього трохи більше 500 чоловік. Всі інші, а це близько 300 тисяч людей, знаходяться в підвішеному стані - їм надано тимчасовий притулок на рік. Його вони повинні продовжувати щороку. «Сьогодні реальний статус біженця мають 585 чоловік. Навіть з українцями, яких приймали дуже активно, почалися проблеми. Їм не продовжують той самий тимчасовий притулок, той неповноцінний статус, який дається на рік, і намагаються видворяти. Причому найдивніше, тих, хто воював на боці «ЛНР» і «ДНР», їх видворяють в Україну», - заявила вона.



Правозахисники стверджують, що в міграційних центрах на даний час знаходиться 41 особа. Яскравий приклад - українець Геннадій Анісімов. Він уже чотири місяці перебуває в центрі тимчасового утримання для мігрантів в Новочеркаську. У 2014 році він пішов воювати на стороні терористів. Через кілька місяців потрапив в полон. «Анісімову пощастило. Під Новий рік 26 грудня в рамках Мінських угод його обміняли разом з іншими військовополоненими. Тоді був оголошений обмін всіх на всіх. Ополченець повернувся в Донецьк, але служба не вдалася далі. І він вирішив відправитися на заробітки в Росію», - йдеться в сюжеті.

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Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях Міграційні органи Російської Федерації неохоче дають тимчасовий притулок переселенцям з Донбасу і відмовляють навіть терористам, які приїхали безпосередньо з «ЛДНР». Про це повідомляє «Дождь», посилаючись на розповіді російських правозахисників, інформує replyua.net Так, несподівану статистку озвучила голова комітету «Громадське сприяння» Світлана Ганнушкіна. За її даними, реально статус біженця в Росії мають всього трохи більше 500 чоловік. Всі інші, а це близько 300 тисяч людей, знаходяться в підвішеному стані - їм надано тимчасовий притулок на рік. Його вони повинні продовжувати щороку. «Сьогодні реальний статус біженця мають 585 чоловік. Навіть з українцями, яких приймали дуже активно, почалися проблеми. Їм не продовжують той самий тимчасовий притулок, той неповноцінний статус, який дається на рік, і намагаються видворяти. Причому найдивніше, тих, хто воював на боці «ЛНР» і «ДНР», їх видворяють в Україну», - заявила вона.Правозахисники стверджують, що в міграційних центрах на даний час знаходиться 41 особа. Яскравий приклад - українець Геннадій Анісімов. Він уже чотири місяці перебуває в центрі тимчасового утримання для мігрантів в Новочеркаську. У 2014 році він пішов воювати на стороні терористів. Через кілька місяців потрапив в полон. «Анісімову пощастило. Під Новий рік 26 грудня в рамках Мінських угод його обміняли разом з іншими військовополоненими. Тоді був оголошений обмін всіх на всіх. Ополченець повернувся в Донецьк, але служба не вдалася далі. І він вирішив відправитися на заробітки в Росію», - йдеться в сюжеті.