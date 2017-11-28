Безвиз для Украины: Климкин анонсировал возможность безвизовых поездок в 100 стран мира

В частности, чиновник отметил: «Учитывая то, что в настоящее время мы ведем переговоры о безвизовом или же упрощенном безвизовом режиме более чем с двадцатью странами мира, то в принципе, приблизительно через два года, а возможно даже меньше, украинцы смогут ездить, и к нам тоже смогу ездить, примерно из ста государств всего мира. Прошу отметить, что это не лозунг».
Согласно словам главы МИД Украины, нужно «открыть мир для граждан Украины, а нашу страну – для других». При этом главный украинский дипломат добавил: «Если сейчас посмотреть на наше место в уголовном рейтинге открытости, то мы уже где-то в третьей десятке находимся. Еще в конце, но будем двигаться дальше. Мы, в плане открытости, продвинулись насколько, настолько другие государства не смогли сделать этого».