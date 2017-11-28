МИД в шоке: дипломаты РФ начали «торговлю» недвижимостью в ОРДЛО

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Чиновники внешнеполитического ведомства Украины выразили возмущение из-за фактов сделок с недвижимостью при участии российских дипломатов на территориях Донбасса, которые находятся под временной оккупацией террористов «ЛДНР», пишет replyua.net со ссылкой на комментарий ведомства, обнародованный в УП.Таким образом, в заявлении внешнеполитического ведомства отмечается: «В Министерстве иностранных дел Украины возмущены фактам совершения должностными лицами консульства России на территории Украинского государства действий нотариального характера в отношении украинских граждан, а именно – освидетельствование доверенностей на право пользования и отчуждения имущества на территориях Донбасса, которые находятся под временной оккупацией боевиков «ЛДНР».В это же время во внешнеполитическом ведомстве отмечают, что подобного рода действия являются грубым нарушением украинского законодательства и Венской конвенции о консульских сношениях. В заявлении МИД Украины говорится: «Обнаруженные факты доказывают в очередной раз то, что Россия управляет процессом жизнедеятельности в ОРДЛО».