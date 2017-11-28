Льготная программа «Доступное жилье» возобновлена в Украине

С 28 ноября, со вторника, Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству вновь возобновил программу доступного жилья в Украине, передает replyua.net со ссылкой на ТСН. Сегодня об этом рассказал Сергей Комнатный, председатель фонда.
«С сегодняшнего дня, 28 ноября, все региональные управления начинают прием документов от желающих», - отметил председатель. Напомним, что эта нужная и эффективная в нашей стране программа «буксовала» на протяжении двух лет, поскольку ей не хватало финансирования.
Программа «Доступное жилье» предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Кроме того, программа предусматривает возмещение половины стоимости жилья внутренним переселенцам и ветеранам АТО. Сейчас в очереди на новое жилье стоят около 650 тысяч граждан, и каждый десятый из них – это молодые люди.