ПриватБанк потребовал от компаний Коломойкого 127 миллиардов

В период с сентября по ноябрь текущего года принадлежавший государству ПриватБанк начал активно обращаться с исками в структуры, которые, в соответствии с информацией Генпрокуратуры Украины, задолжали банку по результатам состоявшейся в прошлом году приватизации. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сегодняшнем материале онлйн-ресурса Finbalance. Отмечается, что имеются в виду кредиты, сумма которых составляет в пределах 127 млрд гривен. Эти средства были фактически переоформлены на «новых» заемщиков.
В соответствии с судебными материалами, в целом по кредитам, которые предоставлялись 36-ти заемщикам, был сформирован резерв в сумме 8,8 млрд грн., в то время, как он должен быть сформирован в сумме 55, 8 млрд грн.
Подобные судебные процессы имеют место в разных регионах, в том числе в Днепропетровской, Харьковской, Киевской, Кировоградской, Житомирской, Хмельницкой, Ровенской областях. В том числе, ПриватБанк намерен взыскать задолженность по кредитам с компаний Сантех Мастер, Триумф 15, Боранд Трейд, Бизнеспром Инвест, Пром Гарант Плюс, Агротрейд ЛТД, Хромия, Денвер-Оил, Гастелло Групп, Дрим-Компани, Нион Инвест Групп, Арнад Групп и другие.