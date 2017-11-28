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Стало известно, насколько в Украине вырос «индекс оливье»

Стало известно, насколько в Украине вырос «индекс оливье»
В течение года в Украине стоимость салата «Оливье» поднялась на 26,5 гривен или на более, чем 26 процентов. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Facebook сообщил Алексей Дорошенко, возглавляющий Украинскую ассоциацию поставщиков торговых сетей, сославшись на информацию Государственной службы статистики (Госстат).

«Возьмем самый доступный рецепт салата «Оливье»: 600 грамм отварного картофеля, 250 грамм отварной моркови, 200 грамм лука, 600 грамм вареной колбасы, 5 штук яиц, 500 грамм соленых огурцов, консервированный зеленый горошек – банка 420 г, майонез – упаковка 270 грамм», – отметил Дорошенко.

«Согласно средним ценам в Украине, нам нужно заплатить: отварной картофель – 5,8грн. за кг, или 3,5грн за 600 г, отварная морковь – 6,4 грн. за кг, или 1,6 грн. за 250 г, лук – 5 грн. за кг, или 1 грн. за 200 г, вареная колбаса – 74,8 грн. за кг, или 44,9 грн. по 600 г, яйца – 23,8 грн. за десяток, или 11,9 грн. за 5 шт. Для консервации и майонез из семейного бюджета мы потратим: на солено-маринованные огурцы – 24,3 грн. за 500 г баночку, консервированный зеленый горошек – 23,6грн за 420 г банку, майонез – 16,7грн за 270 г упаковку», - написал эксперт, добавив, что в текущем году 3 килограмма традиционного салата на Новый год будет стоить 127,5 гривен.
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