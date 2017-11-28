В СБУ рассказали, как РФ будет фальсифицировать результаты президентских выборов в Украине

По словам Кононенко, спецслужбы Российской Федерации активно и целенаправленно ведут работу по фальсификации выборов президента Украины в 2019 году. В частности СБУшник заявил: «То, что видно нам, сейчас основные направления российских спецслужб идут внутрь государства. Сейчас уже никто не верит в быструю и даже молниеносную войну. Наши все враги полагаются на то, что путем подкупа выборцев можно поменять власть внутри нашей страны».
Согласно словам правоохранителя, российские спецслужбы уже полным ходом проводят подготовительные работы в этом направлении. Также Виктор Кононенко заявил: «Идет целенаправленная работа, спецслужбы России подготавливаются к выборам президента Украины в 2019 году».