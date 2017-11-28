Варшава начала использовать шантаж против Киева - эксперт

Озвученное польскими властями заявление о том, что Варшава в определенный момент может отказаться поддерживать Украину и выбрать Россию, стоит расценивать как политический шантаж. Как передает replyua.net со ссылкой на «Обозреватель», такое мнение озвучил эксперт-международник Украинского института анализа и менеджмента политики Владимир Воля.
«Кажется, что это в определенной степени ультиматум или политический шантаж. Иными словами, если вы не будете нам идти на встречу по ряду вопросов, можете ожидать для себя что-то очень малоприятное. Имеются в виду, конечно, уступки в исторических противоречиях в контексте УПА и об эксгумации польских захоронений», - отметил Воля. Также он добавил, что в этом позиции Польши и Венгрии весьма похожи, хотя Варшава упор делает на истории, а Будапешт - на правах нацменьшинств и языковом вопросе. «Получается, что претензии разные, но точки зрения – идентичные», - сделал вывод международник.
Напомним, что в последнее время польско-украинские отношения значительно ухудшились из-за исторических претензий поляков к украинцам.