Гордон – Фарион: «Если вы не пройдете детектор лжи, я буду считать вас агентом ФСБ»

Дмитрий Гордон, известный журналист, еще раз обратился к Ирине Фарион, бывшему депутату РФ, с просьбой пройти детектор лжи в присутствии журналистов, сообщает replyua.net со ссылкой на 112 Украина.
«Я хочу еще раз вас, пани Ирина, пригласить пройти детектор лжи. Потому что меня лично беспокоит, являетесь ли вы агентом ФСБ РФ, были ли вы завербованы КГБ СССР, возможно, когда еще были во Львове членом Коммунистической партии СССР и работали с иностранными студентами. Потому что ваши высказывания, которые ссорят украинцев, россиян, евреев, поляков, кажутся мне провокационными», - заявил журналист. Гордон при этом добавил, что готов сам лично приехать во Львов вместе со съемочной группой, причем в любе время, которое выберет сама Фарион.
По его словам, во время проверки на детекторе лжи он будет сидеть рядом с Фарион, а камеры будут фиксировать весь процесс. «Если вы не согласитесь на это предложение, я буду считать вас агентом ФСБ России или КГБ СССР. Согласитесь, это справедливо», - добавил журналист.