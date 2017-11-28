Украинцев предупредили об ухудшении погоды

Завтра, 29 ноября, жителям Украины стоит готовиться к влажной и холодной погоде в сопровождении сильных порывов ветра. Как передает replyua.net, об этом на своей Facebook-странице сообщила известный синоптик Наталья Диденко. По ее словам, в среду в северных, местами в западных, в Винницкой, в западных районах Кировоградской и Черкасской областей ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. На юге Украины, в Запорожской и Донецкой областях – дожди. Сухая погода сохранится в Харьковской, Луганской и Полтавской областях.
«Что касается температурного режима, то ближайшей ночью он будет составлять от 3 тепла до 2 мороза, на востоке -3 -7 градусов, завтра в дневные часы 0 +5 градусов, на юге до +9 градусов, в Сумской, Луганской и Харьковской областях - 0-2 градуса мороза», – написала она. Наталья Диденко также добавила, что завтрашний день с синоптической точки зрения будет некомфортным – ожидается мокрый снег с дождем, ночью 1 градус мороза, днем 1 градус тепла.
«В четверг ветер юго-восточного направления значительно усилиться до штормовых порывов. Потеплеет в пятницу, однако сохранятся дожди и сильный ветер», – добавила синоптик.