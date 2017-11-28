Аваков: на Донбассе войск РФ и вооружения больше, чем в Великобритании

В частности, глава МВД Украины заявил: «Используя данные нашей разведки, могу сказать, что на территории, где сегодня проводится Антитеррористическая операция, где Россия ведет военную агрессию, на временно неконтролируемой территории Донецкой и Луганской областей под видом военизированных формирований «ЛДНР» на самом деле действует группировка российских оккупационных войск». Согласно словам министра, на территории ОРДЛО сегодня действуют первый и второй корпуса армии России. Он отметил: «Первый АК РФ - это Донецк. Второй – Луганск. Эти корпуса относятся к восьмой армии южного военного округа вооруженных сил России, состоящих из местного населения, кадровых военных ВС РФ, а также наемников».
Также Арсен Аваков подчеркнул: «Общая штатная численность 1 и 2 АК 8й армии насчитывает 35,5 тысячи военнослужащих, 848 бронированных военных машин, 478 танков, порядка 750 артиллерийских систем минометов, 208 РСЗО, 419 средств ПВО, а также 363 противотанковых средства». При этом председатель правоохранительного ведомства подчеркнул, что «848 БТРов и 487 танков – это больше, чем на своем вооружении имеет Великобритания».