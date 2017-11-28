Журналист: у нас уже была одна премьер-министр, которая каких-то комиссаров отправляла на рынки. Теперь вот Богомолец

Народный депутат Ольга Богомолец написала блог с предложением вернуть государственное регулирование цен. Одно дело слышать от политиков абстрактные призывы защитить, наказать, повысить, усилить. Совсем другое дело – конкретное предложение установить контроль над ценами. У нас уже была одна премьер-министр, которая каких-то комиссаров отправляла на рынки, чтобы те контролировали цены на мясо и молоко, которые почему-то подскочили. Результатом было то, что мясо и молоко исчезли с рынков полностью. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский журналист Юрий Луканов.
«Если такое предложение ввести, то следующим шагом должно стать наказание всех этих буржуев и барыг за то, что они, выпуская и продавая какую-то продукцию, дерут последнюю шкуру с трудового народа. Ну, а после того уже – все отобрать и поделить по справедливости», – отметил журналист.
Он отмечает, что на самом деле это еще один показатель уровня нашей «элиты». Богомолец не является худшим его представителем. На Майдане она активно работала, она организовывала помощь раненым, имела бизнес, связанный с медициной и, когда слышишь от нее такое предложение, то берет тебя печаль и грусть. «Если кто-то из нардепов внесет законопроект по контролю над гравитацией или ограничении скорости света, то я не удивлюсь», – резюмировал Луканов.