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СпецтемаВокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал

Украинские академики оказались в центре скандала с «учеными» «Л/ДНР»

Украинские академики оказались в центре скандала с «учеными» «Л/ДНР»
В Национальной академии медицинских наук (НАМН) Украины хотят сохранить статус действующих членов академикам, которые остались на временно неподконтрольной Киеву территории Донбасса, а также сохранить все полномочия и привилегии. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала блогер Катерина Мола.

Она, в частности, подчеркнула, что данный вопрос должен быть вынесен на рассмотрение на общем собрании НАМН 28 ноября, и большинство академиков согласны с тем, чтобы оставить коллег из «Л/ДНР» действительными членами МАНУ.

«В перечне академиков, которых предлагается оставить в рядах НАМН, к примеру, Валерий Казаков, герой Украины и фанат так называемой «Донецкой народной республики», Григорий Игнатенко (С 2015 года и по сегодняшний день он занимает должность Председателя Высшей аттестационной комиссии «Министерства образования и науки ДНР»; В прошлом году назначен ректором Донецкого национального медицинского университета им. М.Горького (г. Донецк)», – подчеркнула Мола. При этом она не без иронии спрогнозировала, что пройдет совсем немного времени, и Украина будет отправлять в «Л/ДНР» студентов для обмена опытом.
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