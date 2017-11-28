Оккупанты в Крыму массово изымают земельные участки: в 2017-м более 1 тысячи, - причины

В сообщении ведомства отмечается: «Основываясь обращением к нас Службы автомобильных дорог с приложением ходатайства об изъятии земельных участков для государственных нужд и в соответствии с подписанной документацией по планировке территории автодороги «Таврида» Совет министров Республики Крым постановил изъять 1007 земельных участков». Также в сообщении говорится, что в большей части изымают те участки, которые имеют «сельскохозяйственное назначение и на которых нет никаких сооружений и строений».
Оккупационные власти Крыма также отмечают, что «владельцам изъятых участков по их согласию могут быть предоставлены аналогичные участки в другом месте или иные объекты недвижимого имущества взамен». Размер подобных компенсаций будет определять Служба автомобильных дорог Крымского полуострова.