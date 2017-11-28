Волкер рассказал, чего хочет добиться Трамп в украинском вопросе

Как рассказал спецпредставитель Госдепа США, в администрации президента Трампа существует команда, к которым и он сам относится, утверждающая, что улучшение отношений с Российской Федерацией невозможно в то время, когда Москва осуществляет агрессию против Киева. В частности Волкер заявил: «Если мы таки хотим добиться нормализации отношений с Кремлем, нам не нужно топтаться на месте. Мы стремимся к более конструктивному взаимодействию. Но для этого нужен прогресс по вопросу в Украине».
При этом спецпредставитель подчеркнул: «Я знаю о чем я говорю, ведь сам лично слышал все это от президента, он хочет этого. Дональд Трамп стремится достичь мира, он хочет разрешить украинский кризис, он желает, чтобы Украина вернула себе свою территорию. Это кристально понятно».