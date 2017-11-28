Волкер о Крыме: США никогда не признают полуостров частью России

В частности, во время интервью американский дипломат заявил: «США не признают вторжение Российской Федерации и оккупацию Крымского полуострова, однако если мы сможем добиться какого-то успеха по ситуации на Донбассе, то нам необходимо это сделать». Согласно словам спецпредставителя Госдепа США, в ходе каждой встречи с Сурковым он «начинает разговор на тему Крыма» и аналогично было в ходе переговоров в Белграде 13 ноября. Однако российская сторона постоянно стоит на том, что «обсуждать Крым» никто не собирается.
Отвечая на вопрос корреспондента о том, означает ли нежелание обсуждать Крым то, «что наши внуки будут смотреть на карту Крымского полуострова, который включен в состав России», Волкер ответил: «Когда я рос, то на картах была сноска относительно стран Балтии, что Соединенные Штаты Америки не признают насильственное включение Латвии, Литвы, Эстонии в состав СССР. Полагаю, что что-то подобное будет и на картах в случае с Крымом».