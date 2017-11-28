Гройсман хочет привлечь украинские компании к реализации инфраструктурных проектов в рамках проекта «Нового шелкового пути»

Как передает replyua.net, премьер-министр Владимир Гройсман во время официального визита в Грузию подчеркнул, что украино-грузинские партнерские отношения должны развиваться во многих сферах. В частности, Украине было бы интересно привлечь свои компании к реализации инфраструктурных проектов в рамках проекта «Нового шелкового пути».
Как отметил в эфире одного из телеканалов украинский политолог Алексей Голобуцкий, меньше 500 миллионов долларов товарооборота с Грузией – это действительно маловато, явно можно и нужно увеличить, но, если премьер действительно успешно пролоббирует украинские компании и будет способствовать заключению долгосрочных выгодных контрактов на выполнение заказов в Грузии – это было бы очень хорошо.
Политолог отметил, что на самом деле это просто обычная качественная работа любого премьера в цивилизованном мире: все они ездят с визитами всегда с пухленькой папочкой с предложениями сотрудничества от компаний и с вероятными объектами инвестирования. Приезжают с папочкой, едут – с предварительным соглашением и предложениями контрактов. Так что здесь многое зависит от удачи и настойчивости.