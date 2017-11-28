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Волкер рассказал, насколько затянется война на Донбассе

Волкер рассказал, насколько затянется война на ДонбассеСпециальный представитель Соединенных Штатов Америки по украинским вопросам Курт Волкер допускает, что боевые действия в Украине с вероятностью не менее 80 процентов будут продолжаться и через год, о чем пишет replyua.net со ссылкой на Politico. В ходе интервью дипломат заявил: «Какая вероятность того, что в Украине будут продолжаться боевые действия и через год? Я бы сказал, процентов 80, не меньше».

При этом Волкер подчеркнул, что он понятия не имеет, заинтересован ли глава Российской Федерации Путин в вводе на Донбасс миротворцев. Спецпредставитель США отметил: «Думаю, что можно твердо утверждать, что Владимир Путин принял решение установить мир, прекратив убийство граждан России и Украины. Благодаря Путину, восточная Украина получила особый статус. Он также добьется и осуществления соглашений, достигнутых в Минске. В свою очередь международное сообщество организует безопасность в этом регионе, в частности и для русскоязычных людей, ровно как и для всех остальных. Если все это будет, Путин мог бы стать претендентом на множество выгод. Если он только захочет так поступить. Но знать наверняка мы не можем, хочет ли он именно этого. Мы можем им предложить вариант, как будет выглядеть Донбасс после ввода туда миротворческой миссии, увидеть также осуществление Минска-2, восстановление территориальной целостности Украины и что это откроет для них. Полагаю, что есть все причины для изучения такого варианта. Но и они, в свою очередь, должны быть теми, кто примет эти решения».
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