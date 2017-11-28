Саакашвили отказался от общения с украинскими журналистами

Бывший грузинский президент и бывший руководитель Одесской ОГА Михаил Саакашвили отказался давать интервью представителям украинских средств массовой информации после оскорбления Татьяны Даниленко и Кристины Бондаренко, за что его потом раскритиковали. Как передает replyua.net, о своих планах Саакашвили написал на своей странице в Facebook. При этом политик не упустил случая похвастаться тем, что большая часть мировых СМИ и журналистов начиная с 2003 года у него брали интервью.
«Всем людям, которые работают журналистами и причастны к нападкам на меня в последние дни, и которые откровенно не замечают серьезных и очень опасных процессов в стране, еще очень далеко до этого уровня. Для меня они не оппоненты, и я не намерен уделять им больше внимания, чем мною было потрачено на написание этого поста. Хотел бы им пожелать поработать над повышением своих журналистских стандартов и в процессе чуть больше времени уделить изучению методов и подходов вышеперечисленных классиков», - написал Саакашвили.
Напомним, что в эфире одного из телеканалов экс-глава ОГА обвинил Татьяну Даниленко в ее якобы работе по «темникам» президентской администрации.