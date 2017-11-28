Если отказаться от Донбасса: названы следующие украинские города из «списка Путина»

Российская агрессия будет продолжаться в дальнейшем, если прислушаться к тем, кто считает, что нужно «отрезать Донбасс». Как передает replyua.net со ссылкой на «Укринформ», об этом заявил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
«Я убежден, что предложение отказаться от Донбасса является совершено неприемлемым и даже опасным. В действительности, существует такое понятие, как силовой вектор. Если сейчас Москва этот вектор силы направляет именно на Донбасс, после того, как будет снижение напряжения на той территории, то совершенно ошибочная точка зрения, что на этом все завершится. Данный вектор силы будет направлен в другое направление нашей Родины», - сказал он. По его утверждению, после Донбасса Российская Федерация может пойти на захват Херсона, Одессы, Николаева, Харькова, и даже западной части Украины – Закарпатской области.
«В связи с этим, отдать просто на мощь врагу нашу территорию, надеясь, что на этом этот обжора успокоится, - очень большая ошибка», - отметил Тука. Напомним, ранее он заявил, что освобождение Донбасса только военным путем невозможно.