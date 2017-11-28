Российских дипломатов в Киеве поймали на махинациях с имуществом жителей Донбасса

По информации корреспондентов ТСН, в находящемся в Киеве российском консульстве начали проводить операции с недвижимостью, которая находится на временно оккупированных территориях Донбасса, передает replyua.net. Отмечается, что российская сторона, обходя украинское законодательство и международные договоренности, оформляет документацию на жилье, оставшееся на временно неподконтрольных Киеву территориях. Журналисты отмечают, что помогла в разоблачении этой махинации переселенка из оккупированного Луганска.
Она хотела продать свою квартиру в так называемой «ЛНР» и в течение нескольких раз пыталась выйти на связь с риэлторами, хотя те советовали ей обратиться в российское консульство, поскольку там якобы выдают доверенности, действующие на оккупированной территории.
«Буквально на входе в дипучреждение журналистов развернули, пояснив, что даже для того, чтобы получить самую обычную доверенность, нужно предварительно записаться на прием в консульство России и несколько месяцев ожидать, пока в консульстве проверят все данные, и только после этого, после соответствующего звонка, отправляться на встречу», - сказано в сюжете ТСН.