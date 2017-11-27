Українська мова стала домінуючою серед молодого покоління українців

Станом на сьогодні в Україні половина молодого населення віком від 14 до 29 років вдома розмовляє українською мовою (50 відсотків), ще третина українців у повсякденному житті спілкуються російською мовою (30 відсотків), ще одна п’ята вдома використовують і українську мову, і російську (18 відсотків). Як передає replyua.net, про це йде мова у результатах дослідження, проведеного спеціалістами компанії GfK Ukraine. Зазначається, що за межами сім’ї відбувається деяке зміщення цього балансу на користь білінгвізму (25 відсотків), українською мовою спілкуються 46 відсотків, російською – 28 відсотків.
За інформацією соціологів, такі результати свідчать про те, що частка молоді, яка користується російською як мовою спілкування, зростає: станом на 2010 рік показник використання української мови в сімейному колі становив 30 відсотків, а поза нею – 23 відсотки.
При цьому питання мови не є перепоною для національного єднання. Даний факт було підтверджено як фокус-групами, так і кількісним опитуванням, в Україні лише 5 відсотків молоді зазнали дискримінації через мовне питання.