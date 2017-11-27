В 2017 году ГФС вывела из тени 6 миллиардов гривен

Так, в сообщении пресс-службы ГФС отмечается, что с начала 2017 года было выявлено сомнительных операций на сумму в шесть миллиардов украинских гривен. В ведомстве отметили: «В большей степени это были бестоварные сделки, которые генерировали компании, то есть, это были так называемые «встречные транзиты», занимающиеся подменой товарных позиций. Эти все сделки не имели никакого отношения к реальному движению товаров и услуг, а происходили исключительно на бумаге».
Также в сообщении отмечается, что через транзитные предприятия они направляются к плательщикам реального сектора экономики, преследуя цель минимизации бюджетных платежей. Стоит отметить, что согласно обнародованной Государственной фискальной службой информации, в результате прекращения формирования кредита на оборотную сумму в шесть миллиардов гривен удалось не допустить прямых потерь в госбюджете Украины на сумму почти в 1,2 миллиарда гривен НДС.