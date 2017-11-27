Депутата Борислава Березу срочно госпитализировали, - подробности

Так, в своем сообщении парламентарий написал: «Сегодня не будет ни приема украинцев, ни эфиров также не будет. Всем, кому я спутал на сегодня планы, в частности и уже анонсировавшему меня телеканалу ATR, я приношу свои извинения. В первый раз в жизни у меня случился гипертонический криз». Стоит отметить, что обнародованный народным депутатом Верховной Рады Украины снимок может свидетельствовать, что он в настоящее время действительно проходит лечение в госпитале.
Буквально несколько дней тому назад политик делился с обществом своим недовольством по заработной плате народных депутатов. В частности он говорил, что официальные зарплаты украинских политиков невероятно отстают от доходов европейских коллег. В частности, Береза привел пример, что за работу в Раде политик официально получают от 12 до 14 тысяч гривен. По его словам, ему гораздо проще было жить в то время, когда он занимался не политикой, а бизнесом.