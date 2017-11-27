Названы главные импортеры украинской кондитерской продукции

Главными импортерами кондитерской продукции, произведенной в Украине, в течение этого года были Венгрия, Узбекистан и Испания. Как информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Совета по вопросам экспорта продовольствия, именно в эти страны за последний год значительно возрос экспорт кондитерской продукции.
Ситуацию прокомментировал Александр Балдынюк, президент ассоциации «Укркондпром». По его словам, за последний год больше всего вырос экспорт кондитерских изделий из Украины в Испанию, Узбекистана и Венгрии - на 220%, Беларусь, США, ОАЭ и Ирак - около 170%, Польшу, Болгарию и Эстонию - около 140 процентов. Крупнейшим экспортером остается компания «Рошен», на долю которой пришлось свыше 47 тысяч тонн экспортированной продукции. Также в тройку лидеров попали компании «Монделис Украина» (чуть меньше 11 тысяч тонн) и «Бисквит-Шоколад» (11,6 тысяч тонн).
«Самыми популярными среди потребителей остаются мучные изделия, которые привлекают своей ценой, за ними в рейтинге следуют сахарные изделия, которые значительно дешевле шоколадные аналоги, и на последнем месте - изделия из шоколада», - заявил Богдан Шаповал, директор Совета по вопросам экспорта продовольствия.