Треть граждан Украины хотят получить образование не в своей стране, а за границей

Компания «Active Group» сообщила о том, что в Украине был проведен опрос в рамках проекта «Городской омнибус», и около трети украинцев заявили о том, что хотели бы получить образование или дать образование своим детям только в западных государствах, передает replyua.net.
Опрос проводился среди жителей Днепра, Львова, Харькова, Одессы и Киева. 37 процентов опрошенных заявили о желании учиться в своем родном городе, еще почти 34 процента респондентов заявили, что хотели бы отдать своих детей в ВУЗы западных стран, или же хотели бы сами там учиться.
В Украине, но не в родном городе, хотели бы обучаться 12 процентов опрошенных. О том, что не хотят получать высшее образование для себя или своих детей, заявили 2,9 процентов участников опроса. В каждом городе (из перечисленных выше) социологи опросили не менее полутора тысяч граждан. Погрешность этого опроса не может превышать два с половиной процента.