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Песков о смене Плотницкого: Кремль надеется на осуществление плана по обмену пленными

Песков о смене Плотницкого: Кремль надеется на осуществление плана по обмену пленнымиСпикер российского президента Владмира Путина Дмитрий песков сделал свой комментарий относительно смены главаря псевдореспублики «ЛНР» Игоря Плотницкого на Леонида Пасечника, заявив, что руководство Кремля исходит из того, что террористы сохранят преемственность в осуществлении соглашений, достигнутых в Минске, о чем пишет replyua.net со ссылкой на «Газета.ру».

Таким образом, отвечая на вопрос, будет ли осуществлен телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и «руководства Луганской народной республики» на тему обмена пленными с украинской стороной повторно проводиться с новоиспеченным главарем псевдореспублики «ЛНР», Песков сказал: «Собственно преемственность, особенно в вопросе реализации соглашений, достигнутых в Минске, предложений по обмену заложниками, безусловно, это сохраняется. В Кремле все исходят из этого».

Напомним, ранее издание уже сообщало, что главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий несколько дней назад по собственному желанию написал заявление об отставке. Связывают это якобы с последствиями контузии боевика. В то же время на его место, исполняющим обязанности «руководителя» псевдореспублики, был назначен «глава МГБ ЛНР» Леонид Пасечник.
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