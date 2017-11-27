Песков о смене Плотницкого: Кремль надеется на осуществление плана по обмену пленными

Таким образом, отвечая на вопрос, будет ли осуществлен телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и «руководства Луганской народной республики» на тему обмена пленными с украинской стороной повторно проводиться с новоиспеченным главарем псевдореспублики «ЛНР», Песков сказал: «Собственно преемственность, особенно в вопросе реализации соглашений, достигнутых в Минске, предложений по обмену заложниками, безусловно, это сохраняется. В Кремле все исходят из этого».
Напомним, ранее издание уже сообщало, что главарь боевиков «ЛНР» Игорь Плотницкий несколько дней назад по собственному желанию написал заявление об отставке. Связывают это якобы с последствиями контузии боевика. В то же время на его место, исполняющим обязанности «руководителя» псевдореспублики, был назначен «глава МГБ ЛНР» Леонид Пасечник.