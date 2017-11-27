Минфин: Украина получит от ЕС 1,8 млрд евро финансовой помощи

Европейский Союз предоставит Украине 1,8 миллиарда евро макрофинансовой помощи. Как передает replyua.net со ссылкой на «Украинские новости», такое заявление сегодня, 27 ноября, озвучил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк. По словам чиновника правительства, новой программой предусмотрено предоставление Украине транша, приблизительный размер которого составит 1,8 млрд евро. Данилюк утверждает, что это станет очередным шагом, способствующим усилению взаимодействия Киева и Брюсселя. «Аналогичные программы помогли нашим соседям развиваться, в том числе, реализовать важные реформы и улучшать инфраструктуру», - сказал министр.
Также, со слов чиновника, удалось достичь договоренности, что условия этой программы финансирования будут отвечать главным приоритетам правительства и стратегических целям страны.
«Все подробности условий мы будем рассматривать и обсуждать с нашими коллегами в Евросоюзе в ближайшее время. Уже на этой неделе Минфин начнет работать по этому вопросу», - сообщил министр. Как ранее заявлял украинский президент Петр Порошенко, ЕС принял решение о продолжении программы макрофинансовой помощи для Украины на ближайшие два года.