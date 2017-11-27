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Украинским потребителям вернули более 5 миллионов гривен за ЖКХ

Украинским потребителям вернули более 5 миллионов гривен за ЖКХ
Украинским домохозяйствам были возвращены 5,3 миллиона гривен, которые ранее были оплачены за услуги ЖКХ. Как сообщает replyua.net со ссылкой на «Зеркало недели», деньги людям были возвращены сразу после выявления нарушений, связанных с начислением стоимости услуг ЖКХ, также деньги возвращались потребителям и после проведения всевозможных проверок.

«Выяснилось, что в структуре цены на ЖКУ включали необоснованные или завышенные расходы. В Днепропетровской области в тариф безосновательно внесли инвестиционную составляющую, банковские услуги и завышенные суммы прибыли», - сказано в материале издания. В Днепропетровской области уже завели уголовное дело, кроме того, отмечается, что в Киеве произошла путаница с платежками. В материале сообщается, что некоторые киевские домохозяйства могут обратиться к поставщикам, чтобы им сделали перерасчет за отопление в сезоне 2015/16.

«В Украине с 2014 по 2017 годы стоимость тепла для бытовых потребителей выросла почти в четыре раза - с 375,3 до 1414,4 грн за 1 Гкал. За это время Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, приняла пять постановлений об изменении тарифов на централизованное теплоснабжение», - отметили в издании.
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