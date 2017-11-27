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В Минздраве рассказали, сколько украинцев живут с диагнозом ВИЧ

В Минздраве рассказали, сколько украинцев живут с диагнозом ВИЧ
По данным на начало текущего года в Украине было зарегистрировано 238 тысяч ВИЧ-инфицированных граждан, информирует replyua.net со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения. В ведомстве отметили, что сейчас во всем мире насчитывается 37 миллионов ВИЧ-инфицированных, и только 19,5 миллионов людей получают реальное лечение.

«Украина остается регионом с высоким уровнем распространения ВИЧ. По обновленным оценкам относительно ВИЧ/СПИДа, на начало 2017 года в Украине проживало 238 тыс. человек с ВИЧ всех возрастов, в возрастной группе старше 15 лет уровень распространенности ВИЧ составил 0,61%», - заявили в Министерстве. Также в ведомстве привели и другую неутешительную статистику – ежегодно в нашей стране ВИЧ диагностируют у одного процента всех тех людей, которые прошли обследование. Из тех, у кого ВИЧ диагностировали, только 59 процентов были взяты под надзор.

«В течение 10 месяцев 2017 года в стране ежедневно регистрировали 48 случаев заболевания ВИЧ-инфекцией, 24 заболевания СПИДом и восемь случаев смерти от СПИДа», - подчеркнули в Минздраве. Всего, начиная с 1987 года, в Украине было официально зарегистрировано 312 тысяч случаев ВИЧ-инфицирования.
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