В ОБСЕ прокомментировали приветствие сотрудника миссии с боевиками

В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прокомментировали произошедший с сотрудником организации инцидент в процессе передачи тел военнослужащих ВСУ недалеко от города Счастье Луганской области. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении, опубликованном на странице СММ ОБСЕ в Facebook.
«Мужчина, с которым наблюдатель СММ поздоровался – член организации, которая занимается эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/задержанными. Представитель Миссии сотрудничает с этим человеком и организацией с 2015 года для того, чтобы задержанные участники боевых действий имели возможность вернуться домой, или чтобы скорбящая семья могла по крайней мере частично примириться с потерей родного человека», - отметили в миссии. Кроме того, в ОБСЕ прокомментировали факт приветствия своего члена с боевиком на Донбассе.
«Речь идет о непроизвольном жесте, который присущ многим, ранее прошедшим службу в вооруженных силах; он вообще не свидетельствует об одобрении или даже привязанности к той или иной позиции или точке зрения», - подчеркнули в организации.