валюта
СпецтемаВокруг Донецкого университета разгорается нешуточный скандал

В ОБСЕ прокомментировали приветствие сотрудника миссии с боевиками

В ОБСЕ прокомментировали приветствие сотрудника миссии с боевиками
В пресс-службе Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прокомментировали произошедший с сотрудником организации инцидент в процессе передачи тел военнослужащих ВСУ недалеко от города Счастье Луганской области. Как передает replyua.net, об этом идет речь в сообщении, опубликованном на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

«Мужчина, с которым наблюдатель СММ поздоровался – член организации, которая занимается эксгумацией, передачей тел и обменом пленными/задержанными. Представитель Миссии сотрудничает с этим человеком и организацией с 2015 года для того, чтобы задержанные участники боевых действий имели возможность вернуться домой, или чтобы скорбящая семья могла по крайней мере частично примириться с потерей родного человека», - отметили в миссии. Кроме того, в ОБСЕ прокомментировали факт приветствия своего члена с боевиком на Донбассе.

«Речь идет о непроизвольном жесте, который присущ многим, ранее прошедшим службу в вооруженных силах; он вообще не свидетельствует об одобрении или даже привязанности к той или иной позиции или точке зрения», - подчеркнули в организации.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Россия в ярости: жителям Крыма не выдают визы по российским загранпаспортам

Срочно: Неоднозначная реакция Макаревича на смерть Хворостовского вызвала недовольство в соцсетях
Важное за сутки
26 ноя 2017
14115

Россия в ярости: жителям Крыма не выдают визы по российским загранпаспортам

Власти Российской Федерации намерены подать обращение в Совет Европы и Организацию объединенных наций в связи с «ограничением прав» жителей аннексированного Россией Крымского полуострова на выдачу им

27 ноя 2017
5799

Блогер: россияне прекратили выкачку газа в Крыму по двум причинам: или не могут, или – чего-то сильно боятся

Российские оккупанты в Крыму прекратили качать газ из месторождений в Черном море. Обеспечение полуострова полностью переключили на трубу с Тамани. Фокус в том, что себестоимость газа с материка –

26 ноя 2017
5483

ВСУ без единого выстрела вернули под контроль Украины села под Горловкой

На днях стало известно, что благодаря профессиональным действиям бойцов Вооруженных сил Украины под контроль нашей страны были возвращены села Гладосово и Травневое. Ранее эти поселки были серой

Последние новости

Минфин: Украина получит от ЕС 1,8 млрд евро финансовой помощи

Украинским потребителям вернули более 5 миллионов гривен за ЖКХ

В Минздраве рассказали, сколько украинцев живут с диагнозом ВИЧ

В ОБСЕ прокомментировали приветствие сотрудника миссии с боевиками

Додон: У Молдовы нет шансов вступить в ЕС

Казанский: Как только Плотницкого слили, вскрылась страшная правда об обстрелах мирных граждан

В МИД Украины прокомментировали заявление Ягланда о снятии санкций с России

Саакашвили может выехать в Польшу для избежания депортации в Грузию – Чорновил

За распространение детского порно в Польше арестовали политтехнолога «Самопомочи»

Глава канцелярии Дуды: если ЕС придется выбирать между Украиной и РФ, столицы, на которые надеется Киев, выберут Москву

Wizz Air анонсировал новые маршруты в Украину

Спустя 20 лет Джеймс Кэмерон раскрыл главную тайну «Титаника»

Илон Маск напомнил человечеству о самой большой угрозе

Эксперт: «Украина покажет самые большие темпы прироста ВВП в Европе»

Лолита Милявская взбесила россиян, заявив, что будет голосовать за Собчак

Польша резко высказалась в сторону РФ за высылку польского историка: это враждебный акт

Песков: Невозможно украсть победу РФ на Олимпиаде в Сочи

Выбор будет в пользу России: в Польше озвучили неприятное для Украины заявление о предпочтениях в Европе

Журналист: в Украину нужно поставлять не «Джавелины», а совершенно другое американское оружие

В Украине провели испытания нового БМП – 1УМД

 Новости за день