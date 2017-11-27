В МИД Украины прокомментировали заявление Ягланда о снятии санкций с России

Марьяна Беца, пресс-секретарь МИД Украины, на своей странице в Твиттере написала о том, что возвращение делегации РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений противоречит международному праву, информирует replyua.net.
«Возвращение РФ в ПАСЕ без исправления международно-правовых нарушений, восстановления территориальной целостности Украины, вывода российских войск, противоречит международному праву», - подчеркнула Беца. Также пресс-секретарь написала, что российская делегация в рамках Совета Европы не выполнила ни одной резолюции, также резолюции не были выполнены в рамках ОБСЕ и ООН. По словам Бецы, в таких вопросах, как выполнение международного права, или же в вопросах ценностей, компромиссов никогда не бывает.
Напомним, генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает, что ПАСЕ стоит задуматься над выполнением требований России, чтобы последняя не вышла из состава Совета Европы. Он не исключил, что для сохранения российской делегации можно было бы снять с России санкции.