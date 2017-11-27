Глава канцелярии Дуды: если ЕС придется выбирать между Украиной и РФ, столицы, на которые надеется Киев, выберут Москву

Так, глава президентской канцелярии Польши Щерский сделал громкое заявление, что если перед Европой будет стоять выбор между Украиной и Российской Федерацией, то некоторые столицы, на которые в настоящее время Киев полагает большие надежды, могут отдать свой выбор Москве. При этом он отметил, что только для государств Центрально-Восточной Европы отношения с Украиной не стали «инструментов» отношений с Россией.
В частности Кшиштоф Щерский заявил: «Исключительно для государств нашего региона отношения с Киевом не есть той функцией, которая отвечает за отношения с Москвой. Существует основание полагать, что если дойдет до ситуации, в которой Европа будет вынуждена сделать свой выбор между Киевом и Москвой, то другие столицы, на которые сегодня власти Украины полагают большие надежды, выберут Россию. И тогда официальный Киев запросит у стран региона помощи, как это было во времена Майдана, однако из Польши уже не так охотно будут ехать автобусы с помощью».