Wizz Air анонсировал новые маршруты в Украину

Wizz Air, известный во всей Европе лоукост, анонсировал новые рейсы в Украину. Как передает replyua.net со ссылкой на avianews, в конце марта следующего года перевозчик запускает новые рейсы из Львова в Катовице и Гданьск, а с 21 мая самолеты лоукостера начнут осуществлять перелеты в Дортмунд.
По всем направлениям вылеты будут осуществляться дважды в неделю – в пятницу и понедельник. Кроме того, с конца июня, по воскресеньям и средам, будут дополнительные рейсы в Катовице. В компании подчеркнули, что самый дешевый билет обойдется в 279 гривен, если пассажир летит в Катовице или Гданьск, а самый дешевый билет до Дортмунда будет стоить от 719 гривен.
С 5 апреля будут возобновлены рейсы в Харьков. Они начнутся с Дортмунда и также будут проходить дважды в неделю - по четвергам и воскресеньям. Билеты будут стоить от 869 гривен. А с 20 июня Wizz Air запустит рейсы Харьков-Катовице по средам и пятницам. Перелет в один конец обойдется минимум в 579 гривен.