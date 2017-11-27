Эксперт: «Украина покажет самые большие темпы прироста ВВП в Европе»

Владимир Компаниец, экономист и управляющий частным инвестиционным фондом в США, заявил о том, что по итогам текущего года Украина продемонстрирует самый высокий прирост долларового ВВП среди всех европейских стран, информирует replyua.net.
Об этом экономист написал на своей странице в Фейсбуке. «Если не произойдет значительной девальвации в декабре, то долларовый ВВП в 2017 вырастет на 16,9% по сравнению с 2016 годом. Если проанализировать причины такого стремительного роста, то можно увидеть, что наибольший прирост ВВП дает значительный рост фонда оплаты труда в 2017 году (+$3,8 млрд за первое полугодие 2017 по сравнению с первым полугодием 2016)», - подчеркнул Компаниец.
Экономист также пишет о том, на быстром росте ВВП отражается и повышение минимальных зарплат в начале этого года. В первом полугодии прирост долларового ВВП Украины уже составил 19 процентов, а за третий квартал, по оценкам некоторых экспертов, он увеличится почти на 18 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.