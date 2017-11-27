Выбор будет в пользу России: в Польше озвучили неприятное для Украины заявление о предпочтениях в Европе

Руководитель канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский в интервью журналистам TVP Info выразил мнение, что если перед европейскими странами возникнет необходимость выбора между Российской Федерацией и Украиной, преимущество может оказаться на стороне Москвы, передает replyua.net. «Для стран, расположенных в Европе, отношения с Киевом не будут функцией отношений с Кремлем. У меня складывается мнение, что если Европе нужно будет выбрать между Украиной и Россией, другие столицы, на которые рассчитывает сегодня Киев, выберут Москву», - сказал Щерский.
Более того, политик спрогнозировал, что при таком раскладе сил Украина может обратиться за помощью к странам восточной Европы, однако Польша уже может не поддержать Киев.
Ранее политический эксперт Андрей Бузаров выразил мнение, что у Киева среди европейских стран есть партнеры, но ни одна из стран континента по-настоящему не является для Украины союзником. В том числе, эксперт добавил, что даже если сейчас Литва постоянно поддерживает евроатлантические устремления Украины, не факт, что так будет после завершения второго срока президентства Дали Грибаускайте.