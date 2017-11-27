СБУ: задержан разведчик «ДНР», контролировавший незаконную добычу угля

В сообщении ведомства отмечается: «Оперативникам удалось установить, что житель Макеевки в 2014 году вступил в ряды бандитской группировки «ДНР», где прошел курс подготовки под кураторством инструкторов из России. Уже спустя год, в 2015-м, боевик принимал участие в боевых действиях против украинских военных под Дебальцево». В это же время в Службе безопасности сообщают, что задержанный боевик также контролировал «незаконную добычу угля, обмен валют и активно занимался присваиванием гуманитарной помощи, транспорта, а также отжимом недвижимости у мирного населения».
В ведомстве также добавили: «Разведчик псевдореспублики был задержан при попытке проникнуть на подконтрольную Украине землю. Боевик преследовал цель создания агентурной сети на благо «Донецкой народной республики». В настоящее время боевик находится под стражей.