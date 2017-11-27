АЗС в очередной раз повысили цены на бензин

В течение минувших выходных украинские автозаправочные станции повысили розничные цены на дизельное топливо и бензин в пределах 20-60 копеек за литр. Как передает replyua.net, об этом сообщили эксперты консалтинговой компании UPECO сославшись на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.
В частности, сеть АЗС Socar подняла стоимость всей топливной линейки на 50 копеек: А-92 – 28,99 грн/л, А-95 – 29,99 грн/л, А-95 Премиум – 30,99 грн/л, ДТ – 27,49 грн/л, ДТ Премиум – 28,49 грн/л. В свою очередь, автозаправочные станции АЗС под брендами Glusco, ТНК и Золотой Гепард повысили стоимость бензинов на 40-60 коп. /л, а ДТ – на 20 коп. /л. В соответствии с этим, стоимость топлив в сетях установилась на отметках А-92 – 27,25 грн/л, А-95 – 28,25 грн/л, А-95 Премиум – 29,25 грн/л, ДТ – 25,95 грн/л, ДТ Премиум – 26,45 грн/л.
Станции киевской сети KLO цены подняли на 10-40 коп./л. до: А-92 – 26,39 грн/л, А-95 – 27,09 грн/л, А-95 Премиум – 30,69 грн/л, ДТ – 26,09 грн/л, ДТ Премиум – 28,19 грн/л. Кроме того, на АЗС Parallel, зависимо от региона, бензины и ДТ стали дороже на 20-26 коп./л, до А-92 – 28,25 грн/л, А-95 – 29,25 грн/л, А-95 Премиум – 29,99 грн/л, ДТ – 26,75 грн/л.