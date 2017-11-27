Арсеналы и склады ВСУ будут охраняться по-новому

Так, на официальном сайте оборонного ведомства Украины говорится: «Преследуя цель усиления охраны и обороны арсеналов, складов и баз в Украине продолжается внесение корректив в организационно-штатные структуры подразделений охраны. Кроме того, вводится новый порядок охраны и противодействия проникновению на объекты Вооруженных сил Украины». В это же время отмечается, что на складах, базах, а также арсеналах оружия Вооруженных сил нашей страны осуществляется плановая работа по повышению взрыво-, пожаробезопасности, а также усилению охраны и обороны указанных объектов.
В сообщении отмечается: «В том числе, принимаются меры по восстановлению имеющихся, а также новых средств охраны, ремонту, пожарной сигнализации, возведению защищенных помещений для хранения боеприпасов и оружия, а также модернизируется система наблюдения». Также важно отметить, что с начала года, по данным Министерства обороны, в стране было восстановлено 89 хранилищ, а также изготовлены более пяти тысяч единиц тары для боеприпасов.