ВСУ усилят охрану на всех военных складах

Украинские Вооруженные силы сообщили о введении нового порядка охраны и противодействия проникновению на военных складах и арсеналах. Как передает replyua.net, об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Отмечается, что проведение подобных действий запланировано для того, чтобы усилить охрану и оборону на объектах.
«Для усиления охраны и обороны арсеналов, баз и складов в дальнейшем будут вноситься изменения в организационно-штатные структуры подразделений охраны. Кроме того, будет введен новый порядок охраны и противодействия проникновению на объекты Вооруженных Сил Украины. Вместе с тем, на базах, складах и арсеналах проводятся плановые работы по обслуживанию боеприпасов, их переукладка в новую тару», — рассказали в Минобороны. В оборонном ведомстве сообщили о параллельном восстановлении хранилищ боеприпасов и ремонтных работ по улучшению охраны военных объектов.
«Предусмотрено, что до конца текущего года планируется выполнить ряд первоочередных работ в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями», — говорится в сообщении.