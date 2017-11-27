Радикал Попов раскаивается за содеянное сыном

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Парламентарий, член «Радикальной партии Олега Ляшко» Игорь Попов публично обнародовал информацию, что его несовершеннолетний сын пытался ограбить магазин. В своем «Фейсбуке» депутат ВРУ написал, что в результате он посвятит себя семе на определенное время, о чем пишет replyua.net.В своем сообщении Попов написал: «В моей семье произошла беда. Мой четырнадцатилетний сын совершил преступление после того, как попал в плохую компанию. Вся вина тут на мне, я недостаточно уделял воспитанию ребенка времени, не предупредил, недосмотрел. У всех, кто стали жертвами правонарушения моего сына я прошу прощения, у общества, у моих родных, у моей лучшей команды. Слава Богу, что все живы. Будет проведено следствие, по результатам которого все виновные понесут ответственность. Исключений не будет. Пускай это будет уроком и мне и моему сыну».В это же время депутат Игорь Попов попросил не связывать горе, произошедшее в его семье с политикой или «чьими-то интригами». Депутат отметил: «Если бы я не был публичным человеком, то молча переносил бы это горе. Я получу моральную поддержку от друзей. Прошу прессу не смаковать разные детали. На время я пропаду с эфиров и буду со своей семьей».