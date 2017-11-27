«Украинцы сами виноваты»: в Сети разгневались на высказывание одиозной журналистки о Голодоморе

Интернет-пользователи разгневались на украинскую журналистку Светлану Крюкову, обвинившую своих соотечественников в Голодоморе 1932-1933 годов. Как передает replyua.net, пост соответствующего содержания Крюкова опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook.
«Каждый год, когда наступает последняя суббота ноября, я спрашиваю: как такое могло произойти? Как нация просто так поверила маргиналам, отщепенцам-популистам и покорно, почти без сопротивления, пошла на убой. Миллионы людей голодали, на убой их вели тысячи, в лучшем случае десятки тысяч коммунистов-идеалистов. Я для себя не могу найти ответ. Как можно было не бороться за свою жизнь? Как можно было допускать смерть от голода собственных детей? А затем жить десятками лет через дорогу от убийц...», — написала Крюкова, добавив, что украинцы не должны бояться и «признать наличие у них слабостей».
«Причиной Голодомора в Украине стала лень, страх, отсутствие способности к организации и популизм. В противном случае уже в 1917-ом году мы создали бы полноценную буржуазную республик, на подобии Эстонии, Финляндии и Литвы. Не смогли. И Голодомор стал расплатой за эту неспособность», — считает Крюкова.