Волкер озвучил все «за» и «против» США относительно миротворцев на Донбассе

В том числе, американский спецпредставитель заявил что, по мнению Белого дома, миротворцы Организации объединенных наций должны иметь свободу перемещения по всей территории Донбасса, а также контролировать границу между Украиной и Россией на украинской стороне. Волкер отметил: «Контингент должен иметь доступ к государственной границе между Украиной и страной-агрессором и не иметь в своем составе никакого российского персонала».
Также спецпредставитель США подчеркнул, что американский план состоит в том, чтобы направить на восток Украины миротворческий контингент ООН, который бы мог быть не только обладателем широких функций, однако и больших полномочий по обеспечению безопасности. Крут Волкер отметил, что намерен продолжать переговоры, во время которых обсуждается и вопрос о вводе «голубых касок», и вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины.