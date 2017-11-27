Пока «грузинский Янукович» в Киеве, его страна успешно интегрируется в ЕС и НАТО, выстраивая дружественные отношения с Украиной

Нынешнее руководство Грузии, которое так безбожно ругает и критикует «грузинский Янукович» - Саакашвили, привело страну к Безвизу, успешно продвигается в сторону НАТО и углубляет евроинтеграцию. Это и есть самый лучший ответ Саакашвили о том, что в Грузии к власти пришли пособники Кремля. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов заявил украинский политолог Тарас Черновил.
По его словам, все эти евроинтеграционные направления экс-глава Грузии «успешно» провалил – как и в своем время Ющенко, он ездил по миру, собирал награды и благодарности и почти ничего не делал. Но именно нынешняя грузинская власть выстраивает партнерские отношения с Украиной на паритетной основе. Потому что при Саакашвили налаживать отношения стремился Киев в одностороннем порядке – мы для Грузии делали все: и лоббизм в Европе, и политическую поддержку, и вооруженные поставки.
Тарас Черновил отмечает, что только сейчас, когда Саакашвили, натворивший дел у себя дома, бежал к нам «осчастливить» другую страну, дружба между Украиной и Грузией начала превращаться в равноправную.