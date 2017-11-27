Политолог: Гройсман прибыл в Грузию наверстывать упущенное Яценюком

Премьер-министр Владимир Гройсман отбыл с двухдневным официальным визитом в Грузию. Там насыщенная программа, есть ряд вопросов, представляющих общий интерес. В частности, Грузия, которая сумела вовремя и эффективно интегрироваться в глобальный проект «Нового Шелкового пути», стала реальным лоббистом для Украины в этой по настоящему Евразийской, а не русско-азиатской, как все, что предлагают из Кремля, идеи. Об этом сообщает replyua.net, со ссылкой на украинского политолога Тараса Черновила.
По его словам, результаты работы Гройсмана в этом направлении будем оценивать по мере прохождения каждого отдельного этапа. Сейчас ему надо отдать должное уже за то, что он, вместо кучи слов и пустых заявлений, которые звучали когда-то от тогдашнего министра экономики Абромавичуса и явно неэффективных действий от экс-премьера Яценюка, сумел перейти к реальным делам.
Политолог отмечает, что очень жаль, что мы потеряли еще при Яценюку шанс стать сооснователями соответствующей финансово-инвестиционной структуры, которая на практике развивает проект, но хорошо, что успели в этот поезд и его путь теперь не обойдет Украину, как уже начали планировать наши конкуренты.