Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в ноябре

В ноябре текущего года в Украине упали в цене только овощи из набора для борща, а также подсолнечное масло, гречка и сахар, однако эксперты предупреждают, что низкие цены сохранятся в ближайшие пару недель, а потом продукты снова начнут дорожать, сообщает replyua.net со ссылкой на Сегодня.
Низкие цены на продовольственном рынке в ноябре были связаны с переизбытком предложений – сейчас в стране производители пытаются реализовать запасы урожая. Как только будут проданы основные запасы, цены сразу повысятся, к тому же, впереди новогодние праздники. По последним данным Госстата, самое большое снижение цен в ноябре наблюдалось на сахар и гречневую крупу.
За последние два месяца сахар подешевел на 25 процентов, гречка – на 22 процента, подсолнечное масло – на 5 процентов, однако многие супермаркеты продают его по акции, и скидки достигают 25 процентов. Из овощей быстрее всего дешевели капуста, морковь, лук, а вот картофель в цене почти не снизился, как, впрочем, и свекла. По словам экспертов, к Новому году в Украине может подешеветь красная икра и все привозные цитрусовые.